L’Australien Richie Porte rejoint Trek-Segafredo

L’Australien Richie Porte évoluera la saison prochaine au sein de la formation Trek-Segafredo, a annoncé cette dernière jeudi. Porte, 33 ans, défendait depuis 2016 les couleurs de BMC. L’Australien a paraphé un contrat de deux ans. Porte compte plusieurs courses par étapes prestigieuses à son palmarès, comme Paris-Nice (2013 et 2015), le Tour de Catalogne (2015), le Tour de Romandie (2017), le Tour Down Under (2017) ou encore le dernier Tour de Suisse. Cinquième du Tour de France 2016, il a dû abandonner en 2017 et 2018, à chaque fois à cause d’une chute durant la 9e étape.

« Je suis ravi d’enfin confirmer que je rejoindrai Trek-Segafredo en 2019 », a déclaré Porte. « J’ai passé de bons moments à BMC, mais je suis prêt pour un nouveau défi. Je suis particulièrement impatient de me concentrer sur plusieurs courses durant l’année. Bien sûr, le Tour de France reste un objectif énorme pour moi, et je suis ravi de le courir avec une équipe super forte à mes côtés, mais je viserai aussi des courses d’une semaine, comme celles que j’ai gagnées par le passé et celle que je n’ai jamais courues. Je suis vraiment excité de commencer ce nouveau chapitre de ma carrière, j’ai hâte. »

Porte était équipier de Greg Van Avermaet chez BMC. Cette formation a trouvé un nouveau sponsor principal, CCC, et changera de nom. Alors que le champion olympique restera au sein de cette équipe, Porte a opté pour un changement.

Source: Belga