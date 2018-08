Jusqu’à 25 degrés jeudi avant une baisse des températures

Les maxima seront compris entre 22 et 25 degrés jeudi sous un ciel généralement couvert. Il pourra faire jusqu’à 28 degrés dans l’extrême sud-est avec plus d’éclaircies, selon les prévisions de l’IRM. Jeudi après-midi, le ciel sera très nuageux, à une timide éclaircie près. En Haute Belgique, les éclaircies seront plus larges mais des nuages se développeront. Ils pourront dégénérer en averses localement accompagnées d’orage. Le vent sera généralement modéré et à la mer parfois assez fort d’ouest-sud-ouest.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, une faible perturbation traversera notre pays d’ouest en est, à l’origine de faibles pluies. Déjà avant minuit, le ciel se dégagera à partir du littoral mais quelques faibles averses isolées pourront subsister. Minima entre 12 degrés en Haute Belgique et 15 degrés en plaine.

Vendredi, la journée débutera avec des champs nuageux et de belles périodes ensoleillées. Ensuite, la nébulosité augmentera. Seule une faible averse isolée est possible. Maxima autour de 15 degrés en Hautes Fagnes, proches de 18 degrés à la mer et de 19 ou 20 degrés dans le centre. Le vent restera modéré.

Samedi, le temps sera variable avec quelques averses entrecoupées d’éclaircies. Quelques coups de tonnerre sont possibles. En fin de journée, le temps deviendra sec à partir de la frontière française. Il fera relativement frais avec des maxima de 14 degrés en Haute Ardenne à 18 degrés dans le centre. Dimanche, il fera plus sec avec des maxima de l’ordre de 20 ou 21 degrés.

Source: Belga