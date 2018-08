Jupiler Pro League – L’arbitre Frederik Geldhof échoue de nouveau lors de ses tests physiques

Jeudi soir, l’arbitre Frederik Geldhof a de nouveau échoué lors de ses tests physiques, a confirmé le patron de l’arbitrage belge Johan Verbist. Le Flandrien de 41 ans n’a pas répondu à la demande au centre d’entraînement de Tubize, tout comme il avait échoué lors de son premier test dans l’exercice de sprint. Une fois de plus, le test de sprint s’est avéré trop difficile pour Geldhof. L’arbitre devait effectuer six sprints consécutifs de 40 mètres, chacun en six secondes. La saison dernière, Geldhof a également eu des problèmes pour atteindre le niveau physique requis. L’arbitre de la Jupiler Pro League a échoué en première et deuxième instance. Ce n’est qu’à sa troisième tentative en février qu’il a réussi les tests physiques.

« C’est une affaire regrettable, bien sûr. Frederik était très déçu. Il s’attendait à réussir. Nous serons bientôt réunis pour discuter de son avenir, mais je vais le laisser seul un moment. Je pense qu’il doit aussi tout examiner pour voir ce qu’il va faire », dit Verbist. « Mais j’aurais préféré qu’il soit présent, c’est un arbitre expérimenté qui nous manque maintenant. »

Geldhof était le seul arbitre de 1A et 1B à avoir échoué à ses examens le 17 juillet. Une troisième chance sera donnée à Geldhof après la nouvelle année au mois de janvier ou février.

Parmi les assistants, Kevin Dhondt (1A), Christophe Battiston (1A), Raf Eerdekens (1B) et Romain Devillers (1B) ont participé à ces rattrapages. Dhondt a réussi cette fois les tests physiques. Battiston, Eerdekens et Devillers ont réussi l’examen théorique.

.

Source: Belga