Europa League – Barrage aller: La Gantoise a malmené Bordeaux mais a loupé le dernier geste

La Gantoise n’a pas réussi à faire la différence jeudi contre Bordeaux en match aller des barrages de l’Europa League (0-0). Les Buffalos ont multiplié les actions dangereuses dans la surface girondine sans pour autant tromper le gardien Benoît Cortil. Dans les arrêts de jeu, le Bordelais Jules Koundé a été exclu (90e+2) La Gantoise a pris d’emblée la possession du ballon. Alors que Bordeaux quadrillait bien le terrain, Jean-Luc Dompé et Taiwo Awoniyi ont signé un une-deux, le tir du premier passant au-dessus de la transversale (6e). Les Buffalos s’approchaient assez facilement des 25 mètres des Girondins mais ils payèrent leur approximation technique dans le dernier geste. Ainsi, décalé dans la surface, Nana Asaré a donné le ballon dans les mains de Costil (16e) et Roman Yaremchuk a placé sa tête à côté alors qu’il avait pris le dessus sur Igor Lewczuk (18e).

Gand avait la maîtrise du ballon et empêchait Bordeaux de lancer des contres. Les Girondins ont quand même tenté de prendre des risques mais ils ne se projetaient pas assez en nombre. Ils n’ont d’ailleurs jamais trouvé Jimmy Briand, qui fêtait sa première titularisation.

A la reprise, les situations dangereuses se sont multipliées dans la surface bordelaise. Giorgi Chakvetadze a déchiré le rideau défensif adverse avant de manquer complètement son tir (50e). Sur un corner de Dompé, le Géorgien a remisé le ballon de la tête sur le Bordelais Younousse Sankharé, qui sans un arrêt réflexe de son gardien aurait marqué contre son camp (67e). Ce n’était pas fini puisque Awoniyi a dévissé son tir du droit à bout portant (71e) avant de céder sa place à Jonathan David (75e). Le Canadien a directement lancé Stallone Limbombé, qui a buté sur Costil (83e). Le gardien français s’est ensuite envolé sur un tir de Yaremchuk (85e). Bordeaux était verni: une frappe de Vadis Odjidja s’est encore écrasée sur le poteau (90e+1). Frustré, Koundé a pris une deuxième carte jaune (90e+2) et manquera le match retour.

