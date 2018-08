Euro de cyclisme sur piste juniors et espoirs – Ayrton De Pauw offre une 6e médaille à la Belgique

La troisième journée des championnats d’Europe de cyclisme sur piste pour juniors (U19) et espoirs (U23), jeudi à Aigle, en Suisse, a encore permis à la Belgique d’ajouter une médaille à son tableau. Ayrton De Pauw a terminé 3e du kilomètre contre-la-montre chez les espoirs en 1:01.909. La victoire est revenue au Russe Alexandr Vasiukhno (1:01.093) devant l’Allemand Marc Jurczyk (1:01.175). Nicky Degrendele, championne du monde et vice-championne d’Europe de keirin chez les seniores, pourrait en gagner une 7e vendredi à l’occasion du sprint chez les espoirs. Elle a rejoint jeudi les demi-finales et est déjà certaine de disputer une finale, soit pour l’or, soit pour le bronze.

Nicolas Wernimont (3:22.980) s’est classé 8e et Arthur Senrame (3:26.007) 12e des qualifications de la poursuite individuelle juniors sur la distance de 3000 mètres. Dans la même épreuve féminine, sur la distance de 2000 mètres, Esmee Gielkens (2:34.137) et Luna Renders (2:34.650) ont terminé respectivement 12e et 13e.

Thibo Destatsbader a été éliminé en qualifications du sprint juniors. Il n’a réalisé que le 18e chrono (10.647) des 20 participants. Seuls les seize premiers poursuivaient la compétition.

Le bilan belge est après trois jours de six médailles (trois en or, deux en argent et une en bronze). Arthur Senrame a gagné le titre juniors en scratch, Milan Fretin le titre juniors de la course par élimination. Dans cette même épreuve pour espoirs, Jules Hesters a aussi endossé le maillot blanc et bleu étoilé. Shari Bossuyt a décroché l’argent chez les juniors dames tant dans le scratch que dans la course par éliminations. Enfin, Ayrton De Pauw a gagné le bronze dans le kilomètre.

La Belgique occupe la 3e place au tableau des médailles derrière l’Italie (12 médailles dont 8 en or) et la Russie (13 dont 4 en or).

Source: Belga