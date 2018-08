Elections 2018 – Le premier échevin de Dinant Robert Closset dévoile sa liste

Le premier échevin de Dinant et candidat bourgmestre, Robert Closset, a dévoilé jeudi soir la liste qu’il emmènera lors des prochaines élections communales du 14 octobre. Tête de liste, il sera suivi par Michèle Gofart et par l’ancien boxeur Alex Miskirtchian. « Julie Davenne et Jean-Pierre Ansiaux pousseront la liste », précise Robert Closset.

Ce dernier a profité de l’occasion pour dévoiler une partie de son programme. A commencer par la création du Centre de services et de sécurité dinantais (CSSD), un centre d’appels qui regrouperait un « centre d’assistance communal » et un « centre de surveillance urbain » où se trouveront les écrans des caméras de surveillance du centre-ville.

Robert Closset souhaite travailler à la fois sur la propreté publique, sur la sécurité et sur la manière de fonctionner à la commune. « Ce centre serait occupé 24h sur 24. Quelqu’un réceptionnerait les demandes en tous genres et les dispatcherait », explique-t-il.

Le second projet du premier échevin dinantais vise la réalisation d’une piscine et d’une plaine de jeu sur le site de Mont-Fât, où le projet de création d’un centre de vacances de 200 logements a récemment échoué.

Source: Belga