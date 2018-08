Jennifer Garner emmène Ben Affleck en cure de désintoxication

On le pensait guéri de ses problèmes d’alcoolisme, mais Ben Affleck semble avoir replongé. Jennifer Garner, son ex-femme, l’a conduit en cure de désintoxication.

L’acteur de 46 ans a déjà connu deux cures de désintoxication, une en 2001 et une l’année dernière, mais elles n’ont visiblement pas porté leurs fruits.

Le magazine People a dévoilé une photo montrant Jennifer Garner en train de conduire son ex-mari en cure de désintoxication. L’ancienne épouse de l’acteur se soucie donc encore de la santé de l’interprète de « Batman », qui est aussi le père de ses trois enfants.

« Il savait qu’il avait besoin d’aide »

« Il cherche un traitement. Il savait qu’il avait besoin d’aide et parlait de ça », a indiqué une source au magazine. Lundi, Ben Affleck avait été aperçu en train de se faire livrer de l’alcool, notamment du whisky.

En mars 2017, l’acteur avait pourtant annoncé qu’il en avait fini avec l’alcool. « J’ai terminé le traitement de la dépendance à l’alcool; quelque chose que j’ai traité dans le passé et que je continuerai à affronter», écrivait-il sur Facebook. « Je veux vivre pleinement et être le meilleur père possible. Je veux que mes enfants sachent qu’il n’y a pas de honte à obtenir de l’aide quand vous en avez besoin et à être une source de force pour quiconque a besoin d’aide mais a peur de faire le premier pas. »