VIDEO. La Stib fait le buzz avec sa nouvelle campagne de sensibilisation choc

Pari réussi pour la Stib qui a réussi à attirer l’attention en se faisant volontairement hacker pour promouvoir sa nouvelle campagne de prévention.

Plus de 400 commentaires et 500 ‘likes’, la nouvelle photo de profil Facebook de la Stib n’est pas passée inaperçue hier soir auprès des internautes. L’image d’une jeune fille affublée d’un filtre Snapchat est en effet apparue à la place de l’habituel logo. Un changement qui a entraîné de nombreux commentaires surpris dont des suppositions de hackage. Pourtant, derrière cette photo se cachait en fait un coup de communication pour le lancement de la nouvelle campagne: ‘The Smartphone’.

Ne jamais descendre sur les voies

En cliquant sur la vidéo en commentaire on découvre ainsi le quotidien d’une jeune étudiante filmée par son GSM. Focalisée sur son téléphone, elle va tenter de récupérer ce dernier tombé sur les rails avant de se faire… renverser. A travers cette campagne, la Stib tient à rappeler qu’il est dangereux de descendre sur les voies, en visant plus particulièrement « les voyageurs les plus jeunes ». « Un métro de plus de cent tonnes qui circule à 40km/h ne s’arrête pas en un instant et une fois sur les voies il est difficile de remonter sur le quai », peut-on lire sur le communiqué de la Stib

« De plus, au milieu des voies de métro se trouve ce que l’on appelle le troisième rail, où le courant nécessaire à la circulation du métro circule. Ce rail est alimenté par un courant de 900 volt. Toute personne qui touche ce rail risque de se faire électrocuter », rajoute la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles.

Borne SOS

La Stib rappelle par ailleurs que « si vous laissez tomber un objet, adressez-vous à un agent de la STIB. Si vous ne trouvez pas d’agent, dirigez-vous vers les bornes d’appel (les téléphones rouges « SOS ») situées sur le quai. Vous entrerez directement en contact avec un opérateur de la STIB, qui enverra le plus rapidement possible un agent en station. L’agent sécurisera la zone, fera interrompre le trafic dans la station et ira récupérer l’objet en toute sécurité. »

Pour échapper « aux stupides manières de mourir », la Stib rappelle qu’il faut faire attention à ne rien laisser tomber en montant ou en descendant du métro, de ne pas rester au bord des quais, de ne pas dépasser la ligne jaune et de ne pas se pencher au bord des quais.