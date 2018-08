PHOTO. Le monstre du Loch Ness refait surface

« C’était noir, il y avait une tête et un cou » : Une jeune Britannique affirme avoir pris le monstre du Loch Ness en photo.

Cela faisait longtemps qu’on avait plus entendu parler de la fameuse créature écossaise. Charlotte Robinson, 12 ans, fait revivre le mythe. En vacances avec ses parents en Ecosse, la jeune Britannique a dévoilé une photo de « Nessie » sur Twitter.

