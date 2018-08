Lego lance des briques écologiques à base de sucre de canne

La célèbre brique danoise a décidé de se mettre au vert en lançant une brique végétale à base de sucre de canne.

Lego continue d’innover pour rester à la pointe de la modernité. Le fabriquant de jouets pour enfants a en effet décidé de commercialiser des briques réalisées à partir de matériau végétal: du sucre de cannes de source durable. Appelée « Plants from plants », les 25 briques prennent la forme d’arbres, de feuilles ou de buissons et sont composés à 98% de matériaux à base de plantes.

Son super-héro Plantus Maximus a d’ailleurs pour mission de venir protéger la planète.

Look at these amazing builds using LEGO plant-based elements 🌿🌿 Go check out the LEGO FanTube channel for more creations: https://t.co/9sDpg4ffkK pic.twitter.com/YkySZWoIJc

— LEGO (@LEGO_Group) 12 août 2018