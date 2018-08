Sur les paquets de biscuits, les animaux ne vivent désormais plus en cage

Depuis plus d’un siècle, les paquets d’«Animal crackers» de la marque Nabisco montraient des animaux en cage. L’organisation PETA vient de les faire « libérer ».

Depuis plus de 100 ans, les paquets d’«Animal crackers» –ces gâteaux en formes d’animaux– étaient décoré de quatre animaux du cirque Barnum placés derrière des barreaux.

En 2016, l’organisation de défense des droits des animaux PETA avait écrit une lettre à Mondelez, l’entreprise américaine qui commercialise les crackers, afin qu’elle change ses emballages. «Compte tenu de la choquante cruauté inhérente aux cirques qui utilisent des animaux et de l’opposition croissante du public à l’exploitation des animaux utilisés pour les spectacles, nous exhortons Nabisco à mettre à jour son emballage pour montrer des animaux en liberté dans leurs habitats naturels», écrivait PETA à l’époque.

Nabisco yields to PETA’s request, takes animals out of their cages — ON BOXES OF ANIMAL CRACKERS. pic.twitter.com/gBXpBG3eeC

— Darren Rovell (@darrenrovell) August 21, 2018