La Dune du Pilat, la plage la plus instagrammée en France

La plus grande dune d’Europe constitue la plage tricolore la plus souvent photographiée et relayée sur Instagram, selon un classement du comparateur de locations de vacances Holidu.

Prisée pour sa gastronomie locale, la Nouvelle-Aquitaine est aussi un ravissement pour les yeux et pour les instagrammeurs qui s’empressent d’immortaliser la Dune du Pilat et la Côte des Basques, première et troisième du classement des plages les plus postées sur le réseau social.

Les deux sites aquitains coiffent au poteau des monstres de beauté de la Méditerranée, comme la légendaire plage de Ramatuelle, Pampelonne, qui doit se contenter d'une quatrième position. Même les plages de Corse sont reléguées plus loin dans le classement. Pourtant déjà nommées parmi les plus belles plages d'Europe, voire du monde, par les voyageurs de Tripadvisor, Santa-Giulia et Palombaggia ne se positionnent respectivement qu'aux cinquième et sixième places.

On notera toutefois dans ce classement l'absence totale de la Bretagne, la Baule étant l'unique représentante du littoral Atlantique nord. Unique porte-drapeau normand, la plage historique d'Omaha Beach s'offre une deuxième place dans ce palmarès.

Voici le top 10 des plages françaises les plus instagrammées :

1. Dune du Pilat (Nouvelle-Aquitaine)

2. Omaha Beach (Normandie)

3. Côte des Basques (Nouvelle-Aquitaine)

4. Pampelonne (Provence-Alpes Côte d'Azur)

5. Santa-Giulia (Corse)

6. Palombaggia (Corse)

7. La Baule (Pays de la Loire)

8. Almanarre (Provence-Alpes Côte d'Azur)

9. Saleccia (Corse)

10. Paloma Beach (Provence-Alpes Côte d'Azur)