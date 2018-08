Tiesj Benoot a hâte de rouler au Tour d’Espagne

Lotto Soudal est présente sur le Tour d’Espagne avec une équipe complètement belge dont Tiesj Benoot sera un des leaders. Après son abandon sur chute lors de la 4e étape du Tour de France, il prendra le départ de la Vuelta avec beaucoup d’ambition. Lors de sa chute, Benoot s’est relevé avec une épaule déboîtée, des côtes et le poignet meurtris. Après une période de revalidation et un stage en altitude à Livigno, le Gantois veut se montrer à la Vuelta. « Après ma chute dans le Tour, je ne suis pas monté pendant cinq jours sur mon vélo », a raconté Benoot.

« J’ai alors recommencé à faire du vélo chez moi. Un kiné et un ostéopathe se sont régulièrement occupés de mes muscles et de mes articulations. Comme je me sentais un peu mieux, je suis immédiatement parti en stage en Italie. J’ai pu m’entraîner convenablement pendant trois semaines et préparer le reste de la saison avec une attention particulière pour la Vuelta et le championnat du monde, qui a lieu fin septembre. Je ressens parfois une petite gêne à l’épaule mais elle ne me dérange pas sur le vélo. Je ne ne vais certainement pas rouler moins vite. »

« Dimanche dernier à la Cyclassics de Hambourg, j’ai disputé ma première course après le Tour et mes jambes étaient bonnes. Bien sûr, reste à voir quelle sera ma forme pour le gros travail sur la Vuelta, mais ce sera clair dès la première semaine. La deuxième étape propose déjà une arrivée difficile et la quatrième se termine sur un col de première catégorie. Alors je saurai rapidement où je me situe, mais j’ai une bonne sensation. »

« Quand je regarde le roadbook, il me semble qu’il y a beaucoup d’opportunités pour les attaquants. C’est une des plus grandes différences avec le Tour de France. Cette année, il y avait un peu plus d’opportunités que les années précédentes, ce qui rend mon abandon encore plus regrettable. Mais c’est également agréable de recevoir des occasions d’être à l’attaque au Tour d’Espagne. A la Vuelta, il y a aussi moins de stress dans le peloton. C’est certainement rassurant pour la première semaine. »

« Je n’ai pas encore une étape spécifique en vue mais il y en a certainement plusieurs qui me conviennent. Par exemple, je sais que les deuxième et quatrième étapes offrent des opportunités, mais je verrai au jour le jour. Il y a des arrivées en montée et d’autres après une descente un peu plus difficiles… Des étapes qui me conviennent. Naturellement, on ne peut jamais prédire le déroulement de la course mais je me sens bien et j’ai vraiment hâte de rouler en Espagne », a conclu le coureur Lotto Soudal.

Source: Belga