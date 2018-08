TC Nivelles – Trente mois de prison avec sursis partiel pour plusieurs agressions commises à Ottignies

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi Jacky B., un habitant d’Ottignies né en 1989, à 30 mois dont 15 de prison ferme. Le solde est assorti d’un sursis probatoire imposant notamment au prévenu de se prêter à un suivi médicopsychologique pour en finir avec ses assuétudes et sa propension à la violence. Le prévenu était poursuivi pour plusieurs agressions commises le 12 juin dernier sur le territoire d’Ottignies. Il avait notamment menacé trois jeunes filles mineures d’âge en montrant un couteau, afin qu’elles lui donnent de l’argent. En début d’après-midi le 12 juin 2018, le prévenu s’était rendu dans une pharmacie de Limelette afin d’acheter de l’éther. Comprenant que l’intéressé en ferait sans aucun doute un autre usage que celui prévu par la médecine, la pharmacienne avait refusé de lui délivrer ce produit. Furieux, Jacky B. s’en était alors pris, sur le parking de l’officine, à un homme qu’il a véritablement roué de coups.

Un peu plus tard, dans le centre d’Ottignies, il avait abordé trois jeunes filles mineures d’âge en leur disant qu’il était recherché par la police parce qu’il venait d’agresser un homme. Il a montré qu’il avait un couteau sur lui, et a exigé qu’on lui donne de l’argent. Les victimes apeurées se sont exécutées, puis ont averti la police.

Un peu plus tard, les policiers ottintois qui étaient sur la trace de Jacky B. ont été avertis de sa présence au centre commercial du Douaire, où il importunait les clients et les commerçants. Lorsque les policiers sont intervenus, l’Ottintois a tenté de se servir de la laisse de son chien pour mettre les intervenants en difficulté, et ceux-ci ont dû utiliser la manière forte pour le neutraliser.

Source: Belga