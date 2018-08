Solidaris veut inscrire la sécurité sociale au patrimoine mondial de l’Unesco

Solidaris souhaite faire inscrire la sécurité sociale au patrimoine mondial immatériel de l’Unesco, annonce la mutualité socialiste mercredi dans un communiqué. Avec le syndicat socialiste FGTB et Santhéa, la coupole francophone des établissements de soins, elle lance une pétition afin « de démontrer un soutien et un attachement populaire autour du modèle que nous voulons défendre ».

Selon Solidaris, cette ambition est réalisable, à l’instar de ce qui s’est produit en Allemagne où l’on est parvenu à faire inscrire les coopératives au patrimoine mondial. « Vivre dans un monde sans Sécurité sociale, n’est-ce pas cela qui serait fou? », lance Solidaris.

Afin de démontrer un soutien populaire au projet, une pétition est lancée sur le site internet www.prenonssoindenous.be.

Solidaris estime que « la sécurité sociale est menacée par certains dirigeants qui voudraient substituer ce modèle basé sur la solidarité au profit d’assurances privées. » Selon la mutualité, « elle est aussi remise en question par une société de plus en plus digitale, synonyme d’autres organisations du travail et de nouvelles formes de précarisation » »

Source: Belga