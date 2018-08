RDC: dix morts dans un accident de camion

Dix personnes sont mortes dans un accident de camion dans le centre de la République démocratique du Congo, a-t-on appris mercredi d’une source officielle qui avance que le véhicule était affrété par le Programme alimentaire mondial (PAM). L’accident a eu lieu à 20 km de Tshikapa dans la province du Kasaï. « Le camion s’est renversé au village de Kibulungu. Dix personnes ont été tuées sur le champ. Sept femmes, deux enfants et un homme », a déclaré le chargé de communication du gouverneur, Franklin Kalombo.

« Le camion était affrété par le PAM et venait de Kinshasa », a-t-il ajouté. Joint par l’AFP, le PAM en RDC ne répondait pas mercredi soir.

Selon la même source, l’excès de vitesse et l’ivresse du chauffeur sont les causes de l’accident.

Les victimes ont été enterrées ce mercredi sur les lieux de l’accident. Elles se seraient trouvées à bord du camion.

Les passagers accrochés à des camions sont fréquents sur les routes de RDC, faute de moyens collectifs de transport.

source: Belga