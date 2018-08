Nouvelle victoire du Néerlandais Dylan Groenewegen dans la Veenendaal-Veenendaal Classic

Dylan Groenewegen a écrit à son nom au palmarès de la 33e édition de la course cycliste Veenendaal-Veenendaal Classic (1.1), mercredi aux Pays-Bas. Après 191,5 km de course, le sprinter néerlandais de 25 ans de l’équipe LottoNL-Jumbo s’est imposé dans un sprint massif. Il a précédé sur la ligne son compatriote Wouter Wippert (Roompot-Nederlandse Loterij) et le Norvégien Sondre Holst Enger (Israel Cycling Academy). Edward Planckaert (Sport Vlaanderen-Baloise) a obtenu la 5e place, Kenneth van Rooy la 10e. C’est le 3e succès de Groenwegen dans cette semi-classique néerlandaise. L’Amstellodamois s’était déjà montré le meilleur en 2015 et 2016. Il était absent l’an dernier.

Le vainqueur du dernier Kuurne-Bruxelles-Kuurne décroche à cette occasion son 33e bouquet chez les pros, et déjà la 12e en 2018.

L’échappée habituelle du début de course n’a pris forme qu’après une soixantaine de kilomètres. En raison de la moyenne élevée, 50 km couverts dans la première course, personne n’a réussi à s’échapper plus tôt.

Elle était composée de quatre coureurs : le Néerlandais Piotr Havik, Jaap Kooijman, Ivar Slik et l’Irlandais Conor Dune. Le peloton ne leur a jamais accordé plus de 2:40 d’avance et dans les circuits locaux, à plus de 40 km de l’arrivée, ils ont été repris.

Après cela, les attaques se sont multipliées, y compris un groupe avec notre compatriote Gijs van Hoecke, mais ils ne sont pas allés très loin. Ensuite, notre compatriote Dimitri Peyskens a essayé en compagnie de Michel Kreder, mais cette tentative a échoué à deux kilomètres de l’arrivée.

La préparation du sprint pouvait commencer et à l’issue de celui-ci Groenewegen a facilement obtenu la victoire.

Source: Belga