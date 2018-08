Los Angeles: près de 2 millions de dollars pour la famille d’un SDF tué par la police

La ville de Los Angeles versera environ 2 millions de dollars (1,73 millions d’euros) à la famille d’un sans-abri tué par la police en 2015, un décès très médiatisé à l’époque. Le conseil municipal de LA a approuvé mardi par un vote à 12 voix contre 2 le règlement qui avait été conclu en mai pour un montant de 1,95 million de dollars.

Charly « Africa » Keunang, 43 ans, un homme né au Cameroun et atteint de troubles mentaux, avait été touché à cinq reprises par des tirs policiers alors qu’il se trouvait près de sa tente au coeur du campement géant de sans-abris de « Skid Row », le 1er mars 2015 à Los Angeles.

La scène avait été filmée par un témoin sur son téléphone portable et vue des millions de fois, suscitant une mobilisation pour dénoncer les actes de la police.

Le sans-abri, qui n’était pas armé, avait été la cible de tirs des policiers appelés sur les lieux pour une tentative de braquage.

La vidéo tournée avait montré que la situation avait totalement dégénéré et pris une tournure mortelle lorsqu’un jeune policier avait crié à ses collègues que Keunang portait une arme.

Le chef de la police de Los Angeles à l’époque, Charlie Beck, avait estimé que les tirs étaient justifiés et les dirigeants municipaux avaient refusé d’engager des poursuites criminelles à l’encontre des policiers impliqués, estimant qu’ils avaient agi en état de légitime défense.

En mai dernier, un jury fédéral a déclaré deux des policiers responsables de la mort de Charly Keunang, ouvrant la voie à un dédommagement financier, qui reviendra aux parents et à la soeur de Charly Keunang.

