Ligue des Champions – Barrage aller: l’Ajax bat le Dynamo Kiev (3-1), un but pour Klonaridis

L’Ajax Amsterdam, tombeur du Standard au tour précédent, s’est imposé 3-1 mercredi soir à domicile face au Dynamo Kiev en match aller des barrages de la Ligue de Champions (3-1). Grâce à un but du Belge Viktor Klonaridis (34e, 0-1), l’AEK Athènes s’est imposé sur le terrain des Hongrois de Mol Vidi (Videoton) 1-2. L’entaîneur de l’Ajax, Erik ten Hag, a aligné la même équipe que contre le Standard à une exception : il a remplacé David Neres, blessé, par Donny van de Beek. Un bon choix puisque le milieu a rapidement ouvert la marque (2e, 1-0). Hakim Ziyech (35e, 2-1) et Dusan Tadic (43e, 3-1) ont assuré le succès des Néerlandais après que Tomasz Kedziora a remis les deux équipes à égalité (16e, 1-1)

La tâche de l’AEK Athènes a en partie été facilitée par l’exclusion de l’ailier hongrois Szabolcs Huszti (23e). Klonaridis a surgi sur un ballon mal contré par le gardien local (34e, 0-1) et Anastasios Bakasetas (49e, 0-2) a doublé l’écart juste avant de se faire exclure à son tour (53e). A dix contre dix, l’AEK a continué à conserver le ballon mais la manoeuvre n’a pas marché. Sur un contre avec plusieurs longues passes verticales, Danko Lazovic a réduit la marque (68e, 1-2).

Un troisième match était au programme: les Young Boys Berne et le Dynamo Zagreb se sont quittés sur un partage (1-1). Kevin Mbabu a ouvert la marque pour les Suisses (2e, 1-0) et les Croates ont répliqué par Mislav Orsic (40e, 1-1).

