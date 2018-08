La compagnie low cost Primera Air volera entre Bruxelles et les Etats-Unis l’an prochain

La compagnie aérienne low cost Primera Air inaugurera au printemps 2019 trois liaisons entre Bruxelles et les villes américaines de Boston, New York et Washington, peut-on lire sur le site internet de la compagnie danoise. Primera Air opérera à partir du 9 mai des vols entre Brussels Airport et Newark International Airport (New York). A compter du 2 juin, la compagnie proposera également trois vols par semaine Washington Dulles. Une autre ligne entre Bruxelles et Boston sera inaugurée le 4 juin. La compagnie reliera les deux villes quatre fois par semaine.

Le prix d’un aller simple pour Boston ou New York démarrera à 149 euros, tandis que les billets pour Washington seront vendus dès 189 euros – bagages en soute et repas à bord non compris.

Source: Belga