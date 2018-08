Genk et La Gantoise abordent le dernier obstacle avant la phase de groupes

Genk, opposé aux Danois de Bröndby, et La Gantoise, contre les Français de Bordeaux, disputent jeudi soir les barrages aller de l’Europa League. Les matchs retour sont programmés une semaine plus tard. Les vainqueurs disputeront la phase de groupes de l’Europa League. Pour les perdants, la saison européenne sera déjà terminée.

Sur le papier, Genk possède les meilleures chances de qualification. Vainqueurs de Lech Poznan au tour précédent et auteurs d’un brillant 10 sur 12 en championnat, les hommes de Philippe Clement ont pour l’instant réussi leur début de saison. Bröndby a éliminé les Serbes du Spartak Subotica, mais le vice-champion du Danemark, vainqueur de la coupe nationale, a connu un début de saison mitigé avec un 10 sur 18. Le week-end dernier, l’équipe a été battue 0-1 par Esbjerg. L’entraîneur Philippe Clement a prévenu ses troupes: Bröndby est une « équipe physique, qui presse beaucoup et haut ».

La Gantoise reçoit pour sa part la visite des Girondins de Bordeaux, un club d’un autre calibre que Jagiellonia Bialystok, l’adversaire au tour précédent. Mais Bordeaux est une équipe en crise après un 0 sur 6 en championnat et la mise à pied de l’entraîneur Gustavo Poyet. Thierry Henry, T3 des Diables Rouges durant le Mondial, est cité avec insistance pour reprendre le poste d’entraîneur. « On dit que Bordeaux est en pleine crise, mais je trouve cela exagéré », a cependant prévenu l’entraîneur gantois Yves Vanderhaeghe. Ce dernier a indiqué que les Buffalos n’allaient « pas attendre Bordeaux, mais jouer le coup à fond dès les premières minutes. »

Le Club Bruges, champion de Belgique, est déjà assuré de disputer la phase de groupes de la Ligue des Champions. Anderlecht et le Standard (battu par l’Ajax au 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions) ont eux déjà leur place en phase de poules de l’Europa League.

Pour la Belgique, avoir tous les clubs belges sur la scène européenne jusqu’à la trêve hivernale constiuerait une excellente opportunité d’effacer la désastreuse dernière campagne européenne. Seulement 2.600 points avaient été inscrits au ranking. Le compteur affiche déjà 2.100 points cette saison.

Source: Belga