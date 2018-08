Euro volley dames 2019 – Les Yellow Tigers signent leur 3e succès consécutif dans le groupe A face à la Slovénie

L’équipe nationale belge féminine de volley a remporté son 3e match dans le groupe A des qualifications de l’Euro 2019. Les Yellow Tigers (CEV 7) de Gert Vande Broek ont battu la Slovénie (CEV 25) 3 sets à 0 (25-23, 25-16 et 25-21), jeudi soir à Deurne. Les Belges ont battu l’Islande (CEV 41) 3-0 mercredi dernier à Courtrai. Elles sont ensuite allées s’imposer en Israël (CEV 23) 0-3, dimanche.

Dans l’autre match du groupe disputé mercredi, Israël a battu l’Islande 3-0 (25-19, 25-20, 25-18).

Les Yellow Tigers sont en tête du groupe avec 9 points devant la Slovénie (6), Israël (3) et l’Islande (0).

La prochaine rencontre est prévue samedi à Maribor en Slovénie. Le match à domicile contre Israël et la rencontre en Islande sont prévues en janvier 2019.

Les deux premières équipes de ce groupe se qualifieront pour l’Euro qui se dispute en Pologne, Turquie, Hongrie et Slovaquie. Outre les quatre pays organisateurs, les huit premières de l’Euro 2017 sont qualifiées d’office : Serbie, Pays-Bas, Azerbaïdjan, Italie, Russie, Belarus, Allemagne et Bulgarie).

