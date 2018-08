Encore un peu de chaleur avant un week-end plus frais

Après la dissipation de la grisaille matinale, le ciel sera partagé entre champs nuageux et éclaircies mercredi matin, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Le soleil se fera plus présent dans l’après-midi, d’abord à la Côte et puis à l’intérieur du pays. Les températures seront élevées pour la saison, avec 23° à la mer, 24 ou 25° en Ardenne et 25 à localement 28° ailleurs. Le ciel se dégagera sur la plupart des régions mercredi soir mais pendant la nuit, le temps deviendra brumeux et des nuages bas se formeront par endroits, surtout sur l’ouest du pays. Il fera entre 10 et 16°.

Jeudi, les nuages se développeront à partir de l’ouest. Quelques petites ondées pourraient tomber sur le sud-est dans l’après-midi. Les premières pluies et averses toucheront le pays en fin d’après-midi, à partir du littoral. Le mercure restera élevé, oscillant entre 21 et 27°.

Vendredi, la fraîcheur débarquera, avec des maxima autour de 18° dans le centre du pays.

Source: Belga