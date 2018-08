Devenu plus collectif, Samatta considère les buts comme un bonus

Avec quatre buts en trois rencontres – deux lors des duels contre Lech Poznan et deux à domicile contre Charleroi – l’attaquant de Genk Aly Samatta est dans une bonne période. Un attaquant vit pour les buts, et donc ‘Samagoal’ peut difficilement cacher sa satisfaction. Depuis qu’il est arrivé à la Luminus Arena il y a deux ans et demi, le Tanzanien, 25 ans, est devenu de plus en plus un joueur collectif. « Contre Bordeaux, la victoire de l’équipe et la qualification pour la phase de groupes de l’Europa League sont les choses les plus importantes », a expliqué Samatta mercredi.

« Comme attaquant, je dépends de la prestation de l’équipe: si je marque, tout le monde sur le terrain aura sa part. Mes buts doivent rapporter des victoires. Si je marque vingt fois et que nous ne gaqnons pas, cela n’est pas utile. »

L’entraîneur Philippe Clement a évoqué le changement de mentalité de son attaquant. « Il sait à présent qu’un attaquant ne doit pas seulement marquer. Il doit créer de l’espace, s’impliquer dans le jeu. Il a changé sa mentalité et a réussi cela. »

Samatta a désormais une longue période d’apprentissage derrière lui et s’est adapté au football européen. « Ce n’était pas facile de changer cette mentalité », a-t-il reconnu. « Je considère maintenant les buts comme un bonus. La sensation est bonne et je suis confiant. »

