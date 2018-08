Deux nouvelles médailles belges, or avec Milan Fretin et argent avec Shari Bossuyt

La deuxième journée des championnats d’Europe juniors (U19) et espoirs (U23) de cyclisme sur piste, mercredi à Aigle, en Suisse, a rapporté deux nouvelles médailles à la Belgique. Le junior Milan Fretin a remporté la course par élimination. Shari Bossuyt, médaillée de bronze de la course aux points et d’argent en scratch, a réussi la passe de trois dans la course par élimination chez les juniors dames. Elle a pris la 2e place derrière l’Italienne Gloria Scarsi. L’équipe de poursuite masculine juniors Nicolas Wernimont, Brent Van Mulders, Fabio Van den Bossche et Milan Fretin ont signé le temps de 4:09.175. Ils ont été battus par l’Allemagne (4:07.401) dans la petite finale. Ils se consolent avec un nouveau record de Belgique juniors établi en séries en 4:08.991.

Tuur Dens a pris la 7e place du kilomètre contre-la-montre juniors en 1:04.308. Le titre est revenu au Tchèque Jakub Stastny (1:02.837).

Toujours chez les juniors, l’équipe de poursuite féminine composée de Nele Van Assche, Luna Renders, Esmee Gielkens et Jadse Lenaers a pris la 5e place en 4:55.075.

Robbe Ghys, sacré champion d’Europe de course à l’américaine seniors à Glasgow en compagnie de Kenny De Ketele (le coach de l’équipe juniors à Aigle), a dû se contenter de la 8e place du scratch chez les espoirs.

