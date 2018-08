Bröndby cède volontiers le rôle de favori à Genk

Face au club danois de Bröndby, jeudi soir, en match aller des barrages de l’Europa League, le Racing Genk n’est pas opposé à un ultime obstacle insurmontable avant la phase de poules. Depuis que la Coupe UEFA a été transformée en Europa League, le club danois n’est jamais parvenu à rejoindre la phase de groupes malgré sa participation à sept tours préliminaires. Hertha Berlin (2009), Sporting Lisbon (2010), Ried (2011), Club Bruges (2014), PAOK (2015), Panathinaikos (2016) et l’an dernier Hajduk Split se sont révélés trop forts.

« Genk est une tête de série et a plus d’expérience, il est donc logique qu’ils soient les favoris », a déclaré l’entraîneur Alexander Zorniger mercredi dans la Luminus Arena. « Mais les compétitions européennes sont toujours spéciales : regardez Feyenoord, qui était favori contre Trencin, mais qui a été battu. Nous ne sommes donc pas non plus dépourvus de chances. Notre scouting a montré qu’il est difficile de se défendre face à la vitesse de Genk, nous ne devons pas les laisser se retrouver dans une situation de face à face, c’est la clé de la rencontre. Dans le passé, les attentes étaient toujours élevées lorsque nous avons commencé nos campagnes européennes, mais il y a eu peu de résultats. Je pense que nous faisons des progrès, mais il s’agit d’un processus par étapes. »

De plus, il y a eu beaucoup de transferts sortants pendant l’entre-saison et Zorniger a vu certains de ses meilleurs joueurs partir. En défense, il y a des préoccupations avec la suspension de Kabongo, en raison d’un carton rouge dans le match contre le Spartak Subotica, et la blessure de Benedict Röcker. « Heureusement, le reste de l’équipe est disponible. En ce qui concerne les transferts sortants, c’est le football. Je ne suis pas frustré parce que nous avons pu faire passer ces joueurs au niveau supérieur. Si vous voulez que vos meilleurs joueurs restent, vous devez être entraîneur du Real Madrid », a ri l’Allemand.

Le capitaine suédois Johan Larsson ne veut pas trop s’impliquer avec l’adversaire et se concentre sur sa propre équipe. « Nous respectons Genk, mais je suis sûr que nos qualités nous permettront d’accomplir quelque chose. La seule crainte que j’ai, c’est que nous ne jouions pas notre jeu. »

