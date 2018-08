Voici les prénoms les plus populaires en Belgique en 2017

Selon les nouvelles statistiques de Statbel, le prénom Liam a été le plus choisi en 2017 pour les naissances de petits garçons en Belgique, une nouveauté après plusieurs années de règne des Lucas (2010, 2011, 2012, 2016) et des Louis (2013, 2014, 2015). Côté filles, Emma reste l’indétrônable numéro un: ce prénom populaire aussi bien chez les francophones que chez les néerlandophones est solidement ancré en tête des statistiques nationales pour la 15e année consécutive.

En 2017, 634 petites Emma ont vu le jour chez nous. Diminutif d’Emmanuelle (origine hébraïque) ou d’origine germanique, ce prénom est numéro un en Wallonie, comme en 2016, et numéro 3 en Flandre où l’on semble légèrement préférer Louise (1) ou Mila (2). A Bruxelles, Lina est le prénom 2017 le plus populaire pour les fillettes, devant Sofia et Nour. Emma se classe 6e dans la capitale.

Boom du prénom Liam

Pour les garçons, les statistiques sont plus contrastées: si Liam truste la première place au niveau national, c’est clairement grâce à la popularité de ce prénom dans les familles flamandes. 570 Liam sont nés en 2017 dont 316 en Flandre. Ce nom n’est que 5e en Wallonie, où l’on aime surtout le classique «Gabriel», et 32e à Bruxelles. Dans la capitale, Adam continue d’avoir la cote: il est en tête depuis 2012. Adam est d’ailleurs le deuxième prénom le plus choisi au niveau national pour les garçons, devant Arthur, Noah et Louis, qui se maintient dans le top 5.

Les statistiques Statbel ne reprennent pas les prénoms apparus moins de cinq fois, mais l’on découvre en fin de liste quelques exemples de noms ayant tout juste atteint ce cap: en 2017, cinq bébés ont ainsi reçu les noms de Zinedine, Ziggy, Alain, Abou, Denzel, Filemon, Pharell ou encore Tyson. Chez les filles, on retrouve entre autres, en fin de liste, Vanina, Willow, Paris, Nikita, Gladys, Fantine ou Calista, avec cinq occurrences en Belgique en 2017.