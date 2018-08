Une jeune femme piège une centaine d’hommes sur Tinder

Une jeune femme se présentant comme mannequin sur Tinder a réuni une centaine d’hommes en plein New York. Elle a organisé une sorte de « Hunger Games » entre eux pour les départager, nous apprend le New York Times.

Dimanche dernier, Natasha Aponte a donné rendez-vous à plus de 100 hommes au même endroit et au même moment à New York, grâce à l’application Tinder. Elle leur a proposé d’aller boire un verre en marge du concert de l’un de ses amis DJ, supposé avoir lieu à Union Square.

Mais à leur arrivée sur place, tous ces hommes ont vite découvert qu’ils avaient été grugés. « Il y avait probablement 150 à 200 gars, témoigne l’un d’entre eux dans le New York Times. Tout le monde se regardait en essayant de comprendre la situation. C’est alors que nous avons compris que nous avions été piégés. »

A la fin du concert du DJ, Natasha Aponte est montée sur scène pour expliquer la supercherie. « J’ai une confession à vous faire. Tout le monde aujourd’hui est venu pour un rendez-vous avec moi. » Le quotidien explique ensuite que la jeune femme a voulu que les prétendants participent à une compétition afin de gagner leur rendez-vous avec elle.

Les hommes trop petits ont d’abord été écartés, tout comme ceux s’appelant Jimmy. Les hommes ont ensuite dû effectuer une série de pompes ou encore exprimer leur motivation à fréquenter la jeune femme.

Selon le New York Times, derrière toute cette mise en scène pourrait se cacher une performance artistique. Rob Bliss, qui avait fait le buzz avec une vidéo d’une femme marchant dans New York pendant dix heures au son d’interpellations sexistes, a confirmé au journal qu’une vidéo serait dévoilée jeudi, expliquant tout ce qu’il s’est passé…

How about everyone pauses to hear what Natasha has to say about the Tinder project, when the video comes out Thursday, before passing judgement.

— Rob Bliss (@robblissgr) August 21, 2018