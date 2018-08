Une actrice de « Glee » et « Champions » fait son coming out transgenre

Josie Totah -connue jusqu’ici sous le nom de J.J. Totah- a fait son coming out transgenre dans un long message publié dans le « Time ».

A 17 ans, l’actrice Josie Totah, connue pour ses rôles dans les séries « Glee » et « Champions », a fait son coming out transgenre. Né dans un corps de garçon, elle veut désormais être reconnue comme une femme. Dans une tribune publiée dans le « Time », la jeune femme explique que les médias l’ont directement mise dans une case.

« De nombreux journalistes m’ont demandé en interview ce que ça faisait d’être un jeune homme gay. J’avais même déjà été présentée comme cela avant de recevoir un prix de la part d’une organisation LGBTQ+. Je comprends qu’ils faisaient au mieux de ce qu’ils savaient. J’avais presque l’impression que je me devais d’être ce jeune homme gay pour les gens. Mais cela n’a jamais été la manière dont je me voyais (…) Je m’identifie comme femme, spécifiquement comme une femme transgenre. Et mon nom est Josie Totah », écrit-elle dans le magazine.

« J’ai peur d’être jugée »

L’actrice confie avoir eu le courage de faire son coming out après avoir vu un documentaire sur une jeune femme trans nommée Jazz Jennings. Mais la jeune actrice confie aussi avoir encore de nombreuses craintes, comme celle de faire changer ses papiers d’identité. « J’ai peur de ce moment où quelqu’un regardera la carte d’identité, la photo, le genre et puis qui te regarde. Je ne veux jamais ressentir que je ne suis pas acceptée quelque part à cause de qui je suis (…) Et j’ai peur d’être jugée, rejetée, mal à l’aise, que les gens me regardent différemment. »

Josie Totah se dit également heureuse que sa famille et ses amis ait accepté sa décision et l’appelle Josie. Sur Twitter, elle a notamment reçu le soutien de Mindy Kaling, créatrice et actrice de la série « Champions ». « Je t’aime Josie. Je suis si heureuse que tu ais pu dire ta vérité et vivre avec ton authentique toi. Tu es aussi tellement douée j’ai hâte d’écrire des choses pour toi ! »