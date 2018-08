A 46 ans, Adriana Karembeu est maman pour la première fois

Adriana Karembeu a accouché de son premier enfant le 17 août au centre hospitalier Princesse Grâce de Monaco, nous apprend Ici Paris. Il s’agit d’une petite fille prénommée Nina.

On avait appris la grossesse de la belle blonde en mars dernier. Adriana Karembeu essayait depuis longtemps d’avoir un enfant. Après trois fécondations in vitro à l’étranger, elle avait subit une fausse couche en 2016, après 7 semaines de grossesse. Un moment très douloureux pour elle. «Dans les mois qui ont suivi, je ne pouvais pas croiser une femme enceinte ou avec un bébé sans sentir les larmes me monter aux yeux. J’ai vraiment très envie de devenir maman, ce qui n’était pas le cas lorsque j’étais plus jeune. Mon mari et moi allons essayer une dernière fois de devenir parents. Si cette tentative échoue encore, nous entamerons une procédure d’adoption», avait confié Adriana Karembeu à Paris Match en 2017.

Un rêve devenu réalité

Cette naissance est donc une bénédiction pour l’ex-mannequin reconvertie en animatrice qui avait confié en juillet à Gala qu’elle profitait à chaque instant de sa grossesse. « Je savoure tous les instants parce que c’est ma première et ma dernière grossesse. En dépit de la fatigue, des vertiges, je souris tout le temps et j’ai toujours la main sur mon ventre« , confiait-elle.



Adriana Karembeu -qui porte toujours le nom de son ex-mari, Christian Karembeu,- est mariée depuis quatre ans au businessman arménien Aram Ohanian.