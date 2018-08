US Open – Serena Williams tête de série N.17, Elise Mertens N.15 et David Goffin N.10

L’Américaine Serena Williams, de retour récemment d’un congé maternité, sera la tête de série N.17 de l’US Open (27 août-9 sept), ont annoncé mardi les organisateurs du 4e et dernier tournoi du Grand Chelem de l’année. Elise Mertens sera elle la 15e tête de série. Chez les messieurs, David Goffin a reçu le statut de 10e tête de série. Williams, 36 ans, occupe actuellement la 26e place du classement WTA, mais les organisateurs du tournoi new-yorkais ont tenu compte de sa longue absence après avoir donné naissance en septembre à sa fille, et de son palmarès, comme leurs homologues de Wimbledon en juillet où elle était tête de série N.25 alors qu’elle pointait au-delà de la 100e place mondiale.

En revanche, les organisateurs du tournoi de Roland-Garros, le premier tournoi majeur que Williams disputait depuis l’Open d’Australie 2017, ne lui avaient pas octroyé le statut de tête de série en juin.

L’ancienne N.1 mondiale, sacrée à six reprises à Flushing Meadows, la dernière fois en 2014, bénéficiera grâce à cette décision d’un tableau a priori moins compliqué. Elle évitera ainsi une joueuse du top 8 mondial jusqu’aux 8e de finale.

La cadette des soeurs Williams, qui a remporté 23 titres du Grand Chelem, est précédée dans la liste des têtes de série par son aînée, Venus (N.16), et par Elise Mertens (N.15).

La Roumaine Simona Halep, N.1 mondiale, a hérité sans surprise du statut de tête de série N.1, devant sa dauphine au classement WTA, la Danoise Caroline Wozniacki, et l’Américaine Sloane Stephens, lauréate de l’édition 2017 et 3e mondiale.

Dans le tableau masculin, les organisateurs ont suivi le classement ATP avec notamment pour trois premières têtes de série l’Espagnol Rafael Nadal, tenant du titre et N.1 mondial, le Suisse Roger Federer (N.2) et l’Argentin Juan Martín Del Potro (N.3).

Le Serbe Novak Djokovic, favori de beaucoup d’observateurs après son sacre à Cincinnati et son retentissant retour au premier plan, est tête de série N.6, conformément à son classement mondial. Raisonnement identique pour David Goffin, 10e joueur mondial et tête de série N.10.

Source: Belga