Plus de 1.600 policiers mobilisés pour le Grand Prix de Francorchamps

Plus de 1.600 policiers, issus de la police locale mais aussi de la police fédérale et des pays voisins, seront mobilisés le week-end prochain à l’occasion du Grand Prix de Formule 1 de Spa Francorchamps. Le Grand Prix est un événement majeur en province de Liège. Cette année, il devrait rassembler plus de 100.000 spectateurs tout au long du week-end. Pas moins de 1.600 policiers seront mobilisés, ainsi que 200 agents de sécurité et 300 stewards par jour.

La zone de Stavelot-Malmedy obtiendra des renforts d’autres zones, de la police fédérale et de pays voisins comme l’Allemagne, les Pays-Bas ou encore le Luxembourg. « Une attention particulière sera apportée à la prévention », assure Bernard Goffin, chef de corps de la police locale.

Les policiers seront munis d’une ‘crash carte’ et pourront facilement se localiser grâce à un QR code scanné avec leur téléphone portable. « Un outil particulièrement utile pour les agents qui ne viennent pas de la région », selon Jean-Marc Demelenne de la police fédérale.

Cent cinquante secouristes de la Croix-Rouge seront également mobilisés.

Pour fluidifier la circulation, la police conseille aux automobilistes d’emprunter la E25 et de prendre la sortie 48 (Werbomont) plutôt que la E42.

Source: Belga