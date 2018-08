Ostende rapatrie Laurens De Bock, prêté par Leeds

Ostende a annoncé mardi le retour en Belgique de Laurens De Bock. Le défenseur est prêté par Leeds jusqu’au terme de la saison. Formé à Lokeren, De Bock, 25 ans, a débuté en équipe première en 2009. Il a signé au Club Bruges en janvier 2013. Cinq ans plus tard, en janvier 2018, il quittait Bruges, où il a remporté un championnat et une coupe nationale, pour Leeds. En six mois, le défenseur a disputé 7 rencontres de la D2 anglaise. De Bock est sous contrat avec le club anglais jusqu’en 2022. Il a été prêté jusqu’au terme de la saison à Ostende.

« Avec De Bock, nous avons un atout supplémentaire en défense et sur le flanc », a déclaré Hugo Broos, directeur sportif des Côtiers. « Laurens est aussi un joueur avec des impulsions offensives, un bon centre et une excellente frappe. »

« Quand je venais ici avec le Club Bruges, j’ai toujours trouvé l’ambiance dans ce stade excellente », a commenté De Bock. « Vous n’aimez pas jouer ici en tant qu’adversaire. De plus, c’est une équipe avec une marge de progression, qui veut se rapprocher le plus possible des playoffs I cette saison. Et surtout, tant Hugo Broos que l’entraîneur Gert Verheyen m’ont fait comprendre qu’ils me voulaient. »

De Bock totalise 215 rencontres en Jupiler Pro League et a été appelé en équipe nationale par Marc Wilmots en 2014.

Source: Belga