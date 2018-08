Ligue des Champions – Le PSV s’impose in extremis en barrages aller, Benfica accroché à domicile par le PAOK

Champion en titre des Pays-Bas, le PSV s’est imposé dans la douleur 2-3 sur la pelouse du BATE Borisov dans le cadre des barrages aller de la Ligue des Champions mardi soir en Biélorussie. Le jeune belge Dante Rigo est resté sur le banc des remplaçants toute la rencontre. Dans le même temps, Benfica, avec Mile Svilar sur le banc, a été accroché à domicile 1-1 face aux Grecs du PAOK Salonique. Menés 1-0 sur l’ouverture du score de Jasse Tuominen (9e), les Néerlandais ont trouvé les ressources pour reprendre les devants grâce aux réalisations de Gaston Pereiro (sur penalty, 35e) et de l’international mexicain Hirving Lozano (61e, 1-2). Dans les derniers instants de la partie, Aleksandr Hleb a remis les siens dans le match (88e, 2-2) avant de voir Donyell Malen offrir la victoire définitive au PSV une minute plus tard (89e, 2-3).

Les Portugais de Benfica ont été contraints au partage 1-1 face au PAOK. Les buts de la rencontre ont été marqués par Pizzi sur penalty (45e+1, 1-0) et Amr Warda (76e, 1-1).

Dans la dernière rencontre de la soirée, l’Étoile rouge de Belgrade et Salzbourg se sont quittés sur un score vierge 0-0.

