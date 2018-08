Les athlètes belges à l’honneur au Mémorial Van Damme, un concours historique à la perche

Le Memorial Van Damme est, depuis longtemps, un des plus beaux rendez-vous annuels du calendrier sportif national. Cette 42e édition ne dérogera pas à la règle et rassemblera 15 athlètes belges après un été 2018 particulièrement réussi. Les organisateurs ont également tenu à honorer les sportifs d’autres disciplines. Cédric Van Branteghem, directeur du meeting, a souligné la qualité du plateau d’athlètes présents cette année. « Le concours à la perche sera peut-être le plus relevé de l’histoire du meeting, certainement le plus indécis des dix dernières années », a dit l’ancien spécialiste du tour de piste, mardi lors d’une conférence de presse dans les bureaux d’Engie Electrabel à Bruxelles.

En effet, le Français Renaud Lavillenie, champion olympique en 2012 et recordman du monde de la discipline, le Suédois Armand Duplantis, récent champion d’Europe et star en devenir, l’Américain Sam Kendricks et le Russe Timur Morgunov seront tous de la partie.

Le public du Stade Roi Baudouin aura aussi la chance de voir courir l’Américain Ronnie Baker, l’homme le plus rapide de l’année sur 100 mètres (9.88) mais aussi le Russe Sergey Shubenkov (110m haies). L’Américain Christian Taylor, triple champion du monde du triple saut, est aussi engagé. Chez les dames, la sprinteuse néerlandaise Dafne Schippers sera présente, tout comme la discobole croate Sandra Perkovic.

En préambule de la compétition, le Memorial rendra hommage à l’ensemble des 19 médaillés belges lors des derniers championnats d’Europe à Glasgow et Berlin, qui auront droit à un tour d’honneur. Emma Plasschaert, championne du monde de voile, et les judokas Toma Nikiforov et Sami Chouchi, respectivement médaillés d’or et d’argent à l’Euro de Tel Aviv, seront aussi célébrés.

