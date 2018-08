La délégation belge aux JO de la Jeunesse sera composée de 30 athlètes à Buenos Aires

La Belgique pourra compter sur la présence de 30 athlètes lors des Jeux Olympiques de la jeunesse (JOJ) qui se dérouleront du 6 au 18 octobre à Buenos Aires, en Argentine. « C’est un événement primordial pour eux », a déclaré le chef de la délégation belge Gert Van Looy mardi. Après Singapour (2010) et Nankin (2014), Buenos Aires accueillera la troisième édition estivale des Jeux Olympiques de la jeunesse. Un événement sportif qui réunira pas moins de 4.000 athlètes entre 15 et 18 ans et issus de 206 pays. La Belgique s’illustrera dans 18 sports différents. La sélection belge sera définitive d’ici la fin du mois d’août.

« Durant les Jeux de la jeunesse, nos athlètes sont mis en contact avec des jeunes de leur âge et issus de différents pays. Ça leur permet aussi de toucher aux valeurs de l’olympisme et de vivre un certain temps dans le village olympique. Mais une participation à cet événement ne garantit en rien une grande carrière chez les professionnels. La frontière entre les deux mondes est encore grande ».

La délégation belge s’envolera le 1er octobre depuis Zaventem.

Source: Belga