Crainte d’un éventuel manque de médicaments dans les hôpitaux anglais en cas de Brexit dur

Les services publics de santé du Royaume-Uni, le NHS (National Health Service), ne sont pas suffisamment préparés à l’éventualité d’un Brexit « dur » ou d’une absence d’accord entre les autorités et l’Union européenne. C’est en tout cas l’avis de Chris Hopson, Chief executive de « NHS Providers », une association qui regroupe différents services du NHS. Il a expliqué ses craintes dans une lettre adressée vendredi aux chefs de NHS England et NHS Improvement, Simon Stevens et Ian Dalton, et dont The Times a obtenu copie. Le journal britannique s’en fait l’écho lundi. Selon Chris Hopson, « dans le cas d’une absence d’accord (entre l’UE et le Royaume-Uni au sujet du Brexit, NDLR) ou d’un Brexit dur », « toute la chaine d’approvisionnement de produits pharmaceutiques pourrait être affectée », et ce dès le premier jour hors-UE, rapporte The Times. « La coordination de contrôle des maladies et de santé publique pourrait également souffrir, et nos efforts pour retenir et attirer les forces de travail européennes sur lesquelles repose le NHS pourraient aussi être menacés », ajoute-t-il.

Si la sortie du Royaume-Uni de l’UE, prévue en mars prochain, se fait chaotique, les hôpitaux publics anglais pourraient bien manquer de médicaments, estime Hopson. « Aussi longtemps que ce risque (d’un Brexit dur ou sans accord, NDLR) persiste, il est essentiel qu’une planification détaillée soit entreprise au niveau du NHS », ajoute-t-il. « Or, les trusts (services locaux ou spécifiques qui font partie du NHS) nous disent que leurs efforts dans ce but sont entravés par un manque de communication claire et adéquate » à un niveau plus global. En effet, « certaines choses devraient être faites à un niveau national. Aux yeux des trusts, elles feraient mieux d’être coordonnées par NHS England et NHS Improvement. Mais aucune de vos deux organisations n’a communiqué formellement sur le sujet à leur intention », pointe la tête de NHS Providers dans son courrier.

Déplorant un manque de coordination au niveau national, en préparation de l’éventualité d’un Brexit chaotique, on peut craindre « aussi bien des stocks excessifs que des manques de médicaments ou d’appareils médicaux », prévient-il.

Selon The Times, le directeur général de NHS Angleterre a affirmé le mois dernier que les autorités préparaient un plan pour sécuriser l’approvisionnement en fonction de différents scénarios, qui devrait se concrétiser en automne quand la situation du Royaume-Uni dans les négociations avec l’UE sera déjà plus claire.

Source: Belga