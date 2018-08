La BBC a réussi l’exploit en filmant des panthères des neiges en train de chasser.

Espèce en danger critique d’extinction, la panthère des neiges ne se fait que plus rare. Des images exceptionnelles de l’animal ont pourtant été dévoilées par la BBC et reprises par le National Géographic. Il s’agit des premières montrant « le fantôme des montagnes » comme on l’appelle, en train de chasser. Une première montrant également une mère et son petit, un mâle presque adulte.