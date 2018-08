Les gestionnaires d’infrastructures se mettent à la biodiversité

Des sociétés comme Elia et la SNCB sont propriétaires de larges superficies qui bordent leurs infrastructures. Une bonne gestion de ces zones peut avoir un impact positif sur la biodiversité, comme le montrent des projets actuellement en cours.

Infrabel a annoncé au début de l’été sa volonté de recourir aux services d’un berger et de son troupeau pour entretenir des accotements ferroviaires. Quelques 150 bêtes vont ainsi paître le long des voies, autour de Maline et Dilbeek. Des chèvres se chargeront d’abord de rabattre la végétation la plus haute vers le sol. Les moutons pourront se nourrir des restes.

Ce projet s’inscrit dans la volonté du gestionnaire du réseau ferroviaire de trouver des alternatives écologiques au désherbage. Dans la zone choisie pour le test autour de Malines, le talus pentu rendait nécessaire le recours à un désherbage chimique, afin d’éviter qu’une trop haute végétation ne finisse par tomber sur les voies ou réduire le champs de vision du conducteur, posant des problèmes de sécurité. Le système devrait être financièrement intéressant. Les espaces ont bien dû être clôturés pour éviter que les animaux ne s’aventurent sur les voies, mais ce coût sera rapidement rentabilisé par l’entretien naturel des bernes, plutôt que par l’envoi d’agents et de matériel.

Pour Infrabel, l’objectif n’est pas qu’économique. Le berger en charge du troupeau va faire l’inventaire des espèces végétales présentes sur le site, explique Arnaud Reymann, porte-parole de la société ferroviaire. Cela permettra aux biologistes de voir comment se comporte, entre autre, la renouée du Japon. Cette espèce invasive prolifère le long des voies de chemins de fer, et les services spécialisés ont le plus grand mal à s’en débarrasser.

De vastes espaces sous les lignes électriques

Elia, le gestionnaire du réseau électrique, dispose également de vastes terrains à entretenir sous ses lignes à haute tension. Afin d’éviter le risque de court-circuit, aucun arbre ne peut pousser à proximité. Jusqu’ici, la société rasait donc toute végétation dans un couloir de 50 mètres autour des lignes. « C’était coûteux, et peu favorable à la biodiversité », reconnaît désormais Elia.

Depuis 2013, quelque 150 km de ces corridors ont été transformés en corridors écologiques. « Au lieu de passer le gyrobroyeur tous les 5 à 8 ans, on restaure sous ces lignes des milieux naturels plus stables, comme des tourbières, des prairies gérées par pâturage, des mares…», explique la société. « C’est plus facile et moins coûteux à entretenir, et nettement plus favorable pour la biodiversité. ».

Cette gestion des corridors électriques pourrait avoir un rôle non négligeable pour la biodiversité si elle était étendue. En Europe, le réseau électrique est long de près de 300.000 km. Autant dire de vastes surfaces qui ne pourraient que bénéficier d’une meilleure gestion.