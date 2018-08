Vandoorne espère offrir « un bon spectacle » sur son « circuit préféré », Spa-Francorchamps

La Formule 1 reprend ce week-end après la pause estivale avec le Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps. Stoffel Vandoorne (McLaren-Renault), seul pilote tricolore du plateau, espère « proposer un bon spectacle aux fans belges. » « Je ne me suis jamais senti plus prêt à revenir après la pause estivale! », a expliqué le pilote belge sur le site de son écurie, lundi. « J’ai vraiment apprécié cette période, être capable de me déconnecter et de passer du temps avec mes amis et ma famille que je ne vois pas beaucoup entre les courses, mais je suis impatient de remonter dans la voiture. »

Vandoorne sera le ‘régional de l’étape’ lors du prochain Grand Prix, à Spa-Francorchamps. « Ma course à domicile est toujours l’un des temps forts de la saison, et chaque année, je vois de plus en plus de fans passionnés dans les tribunes », se réjouit le pilote McLaren-Renault. « Le sentiment est incroyable, toute l’équipe reçoit un accueil chaleureux partout où nous allons. »

Le dernier rendez-vous avant la pause, en Hongrie, s’était achevé sur un nouvel abandon pour Vandoorne, alors qu’il se trouvait en 9e position. « L’abandon en Hongrie a été extrêmement décevant », reconnaît notre compatriote. « J’avais des sensations beaucoup plus positives dans la voiture. Mon objectif principal est de poursuivre cet élan à Spa et ces deux courses consécutives (le Grand Prix d’Italie se tient le week-end suivant, ndlr). Spa est mon circuit préféré – comme pour beaucoup d’autres pilotes – j’y ai couru tout au long de ma carrière junior. C’est comme une deuxième maison pour moi et j’espère que nous pourrons proposer un bon spectacle aux fans belges. »

Les premiers essais libres auront lieu vendredi à 11h00. Le départ du Grand Prix sera donné dimanche à 15h10.

Source: Belga