Un enfant décède dans un accident à Saint-Nicolas

Un automobiliste a renversé lundi à Saint-Nicolas (Flandre orientale) une femme et deux enfants alors qu’ils se trouvaient sur un passage pour piétons. Les victimes ont été emmenées grièvement blessées à l’hôpital. L’un des enfants n’a pas survécu, indique la section de Termonde du parquet de Flandre orientale. La collision s’est produite vers 16h15 sur l’Antwerpse Steenweg à Saint-Nicolas. Les circonstances précises de l’accident sont encore examinées mais une voiture a dévié de sa bande et percuté trois personnes sur un passage pour piétons. Un enfant de cinq ans n’a pas survécu tandis que les jours de la femme et de l’autre enfant sont en danger.

Un expert de la circulation a été désigné et le laboratoire ainsi que le parquet sont descendus sur place.

Source: Belga