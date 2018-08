Plus de 350 associations présentes à Retrouvailles à Liège

Plusieurs milliers de visiteurs sont attendus à la 27e édition de Retrouvailles, « la planète du temps libre », qui aura lieu le week-end des 1er et 2 septembre prochains, de 11h00 à 19h00, dans le parc de la Boverie à Liège. Sur plus de 350 associations présentes, une trentaine y participeront pour la première fois. Retrouvailles est l’événement de la rentrée à Liège. C’est en quelque sorte un salon des loisirs à ciel ouvert rassemblant diverses associations, structures et mouvements de la région liégeoise qui présenteront les activités proposées tout au long de l’année. Celles-ci seront établies dans le parc de la Boverie selon plusieurs thématiques: société et solidarité, nature et durabilité, santé et bien-être, art et culture, sports et jeux. Si bon nombre d’associations sur plus de 350 à participer sont des habituées, une trentaine seront présentes pour la première fois.

« Ce qui témoigne de la vitalité exceptionnelle du vivier associatif liégeois. Ces nouvelles associations sont actives dans des secteurs aussi variés que la danse, le théâtre, la musique de chambre, les ateliers textiles, la production végétalienne, le massage ayurvédique, le yoga, la recherche scientifique, l’éducation, les arts martiaux… », souligne Pierre Luthers, directeur de l’ASBL Enjeu, qui organise l’événement.

A côté des informations qu’ils pourront se procurer aux différents stands, les visiteurs auront l’occasion d’assister à des démonstrations ou représentations de clubs sportifs, groupes de danses, compagnies théâtrales, chorales, formations musicales…Le musée de la Boverie, au coeur de l’événement, proposera l’entrée gratuite à l’expo permanente durant tout le week-end tandis qu’un village gourmand accueillera une vingtaine de restaurateurs ainsi qu’un « food-truck original » qui proposeront, jusqu’à 22 h, de quoi se restaurer.

Le programme détaillé est disponible sur le site Internet www.retrouvailles.be.

Source: Belga