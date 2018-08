L’international monténégrin Marko Bakic prêté à Mouscron

Mouscron a annoncé lundi l’arrivée de Marko Bakic. Le milieu offensif, international monténégrin, est prêté jusqu’au terme de la saison par le club portugais de Braga. Bakic, 24 ans, a été formé à Mogren Budva. Il a tenté l’aventure en Italie en 2013. Recruté par le Torino, il a été transféré à la Fiorentina en 2013. Après des prêts à Spezia et à Belenenses, au Portugal, Bakic a été recruté par Braga en 2016. Le club portugais l’a prêté à Alcorcon (Espagne) en janvier 2017 et à Belenenses en janvier dernier.

Lors de ses six mois à Belenenses, il a totalisé 13 apparitions et un but. Il a porté 12 fois le maillot de l’équipe nationale. « Avec son mètre 86 il devrait apporter un peu de taille dans le milieu de terrain mouscronnois en plus de ses qualités techniques qui devraient lui permettre de prendre le jeu à son compte », a expliqué Mouscron sur son site. Les ‘Hurlus’ n’ont toujours pas pris le moindre point après 4 journées de championnat.

Source: Belga