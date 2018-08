Le carton rouge particulièrement pénalisant pour les équipes de foot jouant à domicile

Ecoper d’un carton rouge est plus pénalisant pour une équipe de football évoluant à domicile que pour celle jouant en déplacement. C’est ce qu’il ressort d’une analyse, par l’Université de Gand de 2.000 matches. Après l’exclusion d’un joueur, la probabilité de gagner pour une formation défendant ses couleurs dans son stade baisse ainsi de 18,8%. Les équipes en déplacement et qui n’alignent plus que dix pions sur le terrain font par contre aussi bien que s’il y en avait onze. Elles font même mieux si le carton rouge intervient en fin de rencontre. Pour sa recherche, Ward Vanruymbeke, étudiant en master, a analysé différents paramètres de 2.000 matches de coupes d’Europe (Champions League et Europa League) entre septembre 2011 et mai 2015. Selon ses conclusions, ce sont surtout les équipes jouant chez elles qui pâtissent d’un carton rouge. Elles marquent en moyenne 0,3 goal de moins et en encaissent 0,4 de plus que des formations similaires n’ayant pas un joueur exclu.

Lorsqu’une équipe en déplacement écope d’un carton rouge tard dans la rencontre, celui-ci a d’ailleurs un effet inverse. En moyenne, le solde des buts à la fin de la partie augmente ainsi de 0,235 en sa faveur. Ce n’est que quand l’exclusion intervient relativement tôt dans le match, avant la 60e minute, que la formation en dehors de ses bases finit la partie avec 0,466 goal de moins en moyenne.

Pour le chercheur, cela est lié à la mission complexe des équipes jouant dans leur stade. Leur public s’attend en effet à un résultat final positif et à un style de jeu offensif. D’après le professeur Stijn Baert, il est plus difficile de jouer dans ces conditions et de pallier les problèmes consécutifs à un carton rouge.

Pour les formations en déplacement, une exclusion est par contre une source de motivation plus importante encore. « Plus d’efforts, un meilleur esprit d’équipe et davantage de concentration peuvent les mettre sur la voie d’un meilleur résultat final », analyse-t-il.

Source: Belga