La police espagnole considère comme « terroriste » l’attaque au couteau dans un commissariat

Une policière a tué lundi en état de légitime défense un agresseur armé d’un couteau dans une attaque qualifiée de « terroriste » contre un commissariat en Catalogne, dans le nord-est de l’Espagne, a annoncé la police lors d’une conférence de presse tenue quelques heures après les faits. « Nous traitons ceci comme un attentat terroriste » car les faits sont « extrêmement graves », a déclaré le commissaire Rafel Comes de la police régionale catalane, les Mossos d’Esquadra, « mais il est probable que nous ayons plus d’informations dans les prochaines heures ». Les Mossos ont ajouté ne disposer d’aucune information qui pourrait relier l’homme armé à la cellule terroriste responsable des attentats de Barcelone et Cambrils, perpétrés il y a tout juste un an, indique le quotidien La Vanguardia.

« La policière a fait usage de son arme à feu pour sauver sa propre vie », a insisté M. Comes. Les deux agents qui se trouvaient dans le commissariat lors de l’attaque, lancée peu avant 6h00 du matin, ont été traités par des psychologues.

Le commissaire n’a pas voulu confirmer que l’agresseur était algérien, comme l’ont déjà indiqué des sources policières. Les enquêteurs veulent d’abord confirmer que les papiers d’identité algériens que l’assaillant portait sur lui étaient bien les siens.

L’agresseur résidait en Espagne depuis plusieurs années et n’était pas connu des services de police, a conclu Rafel Comes.

source: Belga