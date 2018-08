F1 – Pierre Gasly remplacera Daniel Ricciardo chez Red Bull

Le Français Pierre Gasly pilotera en 2019 la monoplace laissée libre par Daniel Ricciardo chez Red Bull, a annoncé lundi l’écurie de Formule 1. Gasly, 22 ans, a débuté en Formule 1 en septembre 2017 lors du Grand Prix de Malaisie au sein de Toro Rosso, l’écurie ‘sœur’ de Red Bull. Le Français a disputé les cinq derniers Grand Prix de la saison 2017, convaincant Toro Rosso de lui confier un baquet pour 2018. Gasly a impressionné en 2018 pour sa première saison complète. Quatrième au Bahreïn, son meilleur résultat, il a obtenu deux autres top-dix cette saison, se classant septième à Monaco et sixième en Hongrie.

Gasly a été champion d’Europe en Formula Renault 2.0 en 2013 et champion de GP2 Series en 2016. « Depuis que Pierre a effectué ses débuts en Formule 1 avec Toro Rosso il y a moins d’un an, il a prouvé le talent indéniable que Red Bull a nourri depuis le début de sa carrière », a déclaré Christian Horner, le directeur de l’équipe. « Ses performances extraordinaires cette saison pour sa première saison en Formule 1 n’ont fait que renforcer sa réputation de l’un des jeunes pilotes les plus excitants du sport moteur, et nous attendons avec impatience que Pierre apporte sa vitesse, son habileté et son attitude à l’équipe en 2019. »

« Rouler pour cette écurie était mon objectif depuis que j’ai rejoint le Red Bull Junior Driver Programme en 2013 », a confié Gasly. « Cette opportunité incroyable est un nouveau pas en avant dans mon ambition de gagner des Grand Prix et de lutter pour le titre mondial. »

Gasly aura pour équipier un autre jeune talent, le Néerlandais Max Verstappen, 20 ans. Le Français remplacera l’Australien Daniel Ricciardo, en partance pour Renault.

