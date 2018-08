David Goffin réintègre le top 10, Djokovic grimpe à la 6e place

Demi-finaliste malheureux du Masters 1000 de Cincinnati, contraint à l’abandon à cause d’une blessure à l’épaule contre le Suisse Roger Federer, David Goffin pourra tout de même se consoler avec son retour dans le top 10 mondial grâce à un gain d’une place. Le Serbe Novak Djokovic, vainqueur du tournoi et devenant le premier joueur de l’ère Open à avoir remporté au moins une fois chacun des neuf Masters 1000, fait un bond de quatre rangs et se retrouve 6e. L’Espagnol Rafael Nadal, absent dans l’Ohio après son sacre au Canada, trône au sommet du classement. Le Taureau de Manacor devance, dans un ordre inchangé, le Suisse Roger Federer, l’Argentin Juan Martin del Potro et l’Allemand Alexander Zverev.

Le Sud-Africain Kevin Anderson, battu au 3e tour à Cincinnati par Goffin, est désormais 5e (+1) alors que le Bulgare Grigor Dimitrov (8e, -3) et l’Autrichien Dominic Thiem (9e, -1) perdent du terrain.

A noter également le net recul de l’Australien Nick Kyrgios, retombé à la 30e place (-12) après avoir perdu les points de sa finale 2017 à Cincinnati.

Goffin, qui a déclaré forfait pour le tournoi de Winston-Salem cette semaine, est évidemment toujours le N.1 belge. Il devance Ruben Bemelmans (129e, +1), Arthur De Greef (247e, +2) et Kimmer Coppejans (289e, -6). Steve Darcis, qui n’a pas joué cette saison à cause d’une blessure au coude, est désormais 303e mondial (-8).

Source: Belga