Davantage d’éclaircies au fil des heures

Le temps sera gris dans un premier temps, lundi après-midi, avec par endroits de faibles pluies. La nébulosité se fera ensuite plus variable, laissant place à des éclaircies mais aussi à un risque d’ondées localement, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Les maxima atteindront 20 à 24 degrés. Le vent, de secteur ouest à l’intérieur du pays et de secteur nord-ouest au littoral, sera faible à modéré et diminuera en intensité, virant partout au secteur nord-ouest. En soirée et durant la nuit, le ciel restera couvert et quelques précipitations ne sont pas exclues par endroits. Les minima seront compris entre 13 et 17 degrés.

La journée de mardi débutera sous la grisaille en de nombreux endroits. Le ciel se dégagera partiellement et des éclaircies apparaîtront. Des ondées locales pourraient toujours se développer, principalement dans l’après-midi. Le mercure grimpera jusqu’à 27 degrés.

Il fera assez chaud mercredi, avec des maxima compris entre 22 degrés à la mer et 28 degrés en Campine, sous un vent modéré de sud-ouest à ouest.

