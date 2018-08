Au moins 10 morts lors du passage d’un typhon au Vietnam

Le typhon Bebinca a fait au moins 10 morts et trois disparus dans le nord du Vietnam, ont indiqué les autorités lundi. La tempête a provoqué d’importantes inondations et des glissements de terrains.

Six personnes ont été tuées dans la province de Nghe An après avoir été emportées par des crues éclair, précise le comité national responsable de la prévention des catastrophes.

Les inondations et glissements de terrain ont également fait quatre morts dans les provinces de Son La et Thanh Hoa, où trois personnes ont disparu.

Au total, 38 maisons ont été détruites. Le typhon Bebinca, dont des rafales de vent atteignaient 90 km/h, a touché terre entre les provinces de Hai Phong et Nghe An vendredi avant de s’affaiblir.

La saison des typhons au Vietnam connaît un pic en août. L’an dernier, 386 personnes ont été tuées.

source: Belga