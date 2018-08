Unia saisi pour des incidents racistes au Pukkelpop

Des incidents à caractère raciste se seraient déroulés samedi soir alors que le rappeur Kendrick Lamar se produisait sur la scène principale du festival Pukkelpop. Unia, le centre fédéral pour l’égalité des chances, a reçu un signalement.

Sur les réseaux sociaux deux femmes de couleur noire dénoncent avoir été poussées et frappées à coups de pied lors du festival Pukkelpop. Une boisson aurait également été jetée dans leur direction et on leur aurait tiré les cheveux.

Elles ont aussi publié une vidéo montrant un groupe de jeunes entonner des chants racistes. «Handjes kappen, de Congo is van ons» (« Couper les mains, le Congo est à nous »), peut-on notamment y entendre.

So first some guys started singing “Congo is ours” and some Hitler sings at us which I have no words for tbh, I started getting irritated and was trying I go forward when an old man was pushing & kicking us backwards. Here’s a little video that a friend of mine took 😡 pic.twitter.com/OltrP4uTFF

— ㅤㅤS (@alienpizzasarah) 19 août 2018